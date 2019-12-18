В новогодние праздники в центре Москвы будет введен особый режим доступа

12:50 | 19.12.2019

В новогодние праздники на некоторых улицах в центре Москвы введут особый режим для доступа граждан, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.



Режим будет действовать с 31 декабря по 5 января в границах единого пространства, где пройдут праздничные мероприятия. Граждане подвергнутся процедуре обязательного досмотра. В частности, они не смогут проносить напитки и пиротехнику, передает «Интерфакс».



Кроме того, в местах проведения праздничных мероприятий запрещается парковаться, припаркованные машины будет эвакуированы, там также установят заградительные сооружения, исключающие свободный проезд автотранспорта.

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