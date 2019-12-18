Россиян предупредили о возможном дефиците шампанского в 2020 году

12:38 | 19.12.2019

Крупнейшие российские производители шампанского предупредили о возможном дефиците своей продукции в 2020 году из-за принятого закона о виноделии, пишет газета «Ведомости».



Как заявили президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко, закон ударит по производителям, поскольку в России не хватает собственного виноматериала. При этом «Абрау Дюрсо» около 60% продукции производит из импортного сырья, а «Игристые вина» – почти 100%.



Такая ситуация сложилась из-за принятого Госдумой 18 декабря закона «О виноградарстве и виноделии в РФ». В частности, вина, сделанные полностью из российского винограда, будут продаваться с обозначением «вино России». Помимо этого, для производства российского вина нельзя будет использовать зарубежное сырье, отмечает lenta.ru.

© «Вечерние ведомости»