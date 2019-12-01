Британский ученый рассказал о самых опасных алкогольных напитках

14:26 | 18.12.2019

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье. Об этом пишет Daily Mail.



По словам профессора, легче всего опьянеть от хереса и портвейна. Эти два напитка отличают быстрая всасываемость и сравнительно высокое содержание алкоголя — около 20 процентов. В отличие от крепленых вин, водка, коньяк, виски и другие напитки с высоким содержанием спирта медленнее усваиваются кровеносной системой, поскольку крепкий алкоголь подавляют работу клеток желудка.



Однако этот факт не относится к газированным напиткам, в особенности, к игристым винам: содержащийся в них углекислый газ помогает алкоголю всасываться в кровь. То же самое касается и пива.



Кроме того, по словам ученого, также стоит учитывать, что, если запивать крепкий алкоголь водой или другими безалкогольными напитками, это приведет к той самой «легкоусваиваемой» концентрации алкоголя в 20% и стремительному опьянению.

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