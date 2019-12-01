Названа дата голосования палаты представителей США по импичменту Дональда Трампа

14:20 | 18.12.2019

Дебаты по законопроекту, который предполагает импичмент президента США Дональда Трампа, пройдут в среду в палате представителей и продлятся не более шести часов, передает РИА «Новости». Отмечается, что эти шесть часов будут разделены между двумя партиями и контролироваться руководителями юридического комитета палаты представителей.



Как напоминает iz.ru, осенью в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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