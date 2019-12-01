Больше половины россиян считают нынешние отношения РФ и Украины плохими

14:08 | 18.12.2019

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, связанный с отношениями России и Украины. Как сообщает РИА «Новости», 53% россиян считают нынешние отношения плохими, и только 5% – хорошими. И плохими, и хорошими их считают 30% граждан. 12% респондентов не определились с ответом.



В восстановление дружеских и добрососедских отношений верят 19%, надеются, что всё-таки страны снова станут братскими 14%, но 11% опрошенных не видят светлого будущего и думают, что эти отношения будут только ухудшаться, передает news.ru.



Также ВЦИОМ выяснил отношение россиян к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Большинство — 35% — ничего не знают о его деятельности, 29% опрошенных относятся к украинскому лидеру безразлично, 21% человек высказались о нем отрицательно, положительно оценили главу Украины лишь 9% респондентов.

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