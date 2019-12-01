В доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева проходят обыски

14:02 | 18.12.2019

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.



Телеграм-канал Baza утверждает, что сотрудники ФСБ и СК пришли в бизнес-центр на Новослободской улице, где располагается компания «Форте Инвест».



В пресс-службе группы «Сафмар» телеканалу «Дождь» заявили, что информация об обысках не соответствует действительности.

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