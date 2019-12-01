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13:52 | 18.12.2019

Путин продлил заморозку пенсионных накоплений россиян до 2022 года

Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.

Как напоминает РИА «Новости», с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере шести процентов от заработной платы направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма работает до 2021 года.

© «Вечерние ведомости»

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