Российские истребители пятого поколения Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

13:41 | 18.12.2019

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии. Об этом на брифинге с военными атташе государств мира заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, все запланированные задачи успешно выполнены.



Су-57 — многофункциональный боевой самолет пятого поколения, разработанный специалистами опытно-конструкторского бюро Сухого. На авиабазу Хмеймим в Сирии такие самолеты впервые прибыли в ноябре 2018 года, передает РБК.

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