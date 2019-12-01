СМИ сообщили об обысках у Михаила Гуцериева и в его компаниях

13:35 | 18.12.2019

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Москве идут обыски дома у предпринимателя Михаила Гуцериева, а также в московских офисах десяти компаний, связанных с ним, сообщает телеграм-канал Mash. Этим утром оперативники МВД вместе со следователями явились в квартиру миллиардера в Хамовниках. Информацию об обысках у бизнесмена подтвердил источник «Открытых медиа», близкий к ФСБ.



Mash также сообщает, что обыски у предпринимателя связаны с контрабандой нефти, речь идёт о 130 тысячах тонн нефтепродуктов, нелегально вывезенных за границу. Контрабанда, как считает следствие, производилась через компании Гуцериева, ущерб оценивается в более чем 2 миллиарда рублей. Обыски в квартире миллиардера и в офисах, связанных с его группой компаний «Самфар» продолжаются, уголовное дело уже возбуждено.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»