Президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Севастополь «специального статуса»

13:27 | 18.12.2019

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из конституции страны упоминание о «специальном статусе» Севастополя, указано в тексте законопроекта 2598, который глава государства внес в Верховную раду, передает gazeta.ru.



Отмечается, что в действующей редакции конституции страны Севастополь обладает особым статусом наряду с Киевом. Однако в президентском законопроекте в данном пункте осталась только украинская столица, пишет «РИА Новости».

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