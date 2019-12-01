По данным американских СМИ, власти США признали беспомощность перед «Северным потоком-2»

13:21 | 18.12.2019

Введение санкций против участников проекта «Северный поток-2» не сможет повлиять на его реализацию, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на заявления информированных чиновников.



По данным агентства, Вашингтон не имеет рычагов давления на Россию по поводу строительства газопровода. Однако американское правительство намерено помешать воплотить другие российские проекты.



Ранее сообщалось, что США утвердили оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

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