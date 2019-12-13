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18:13 | 16.12.2019

Голосовой робот МегаФона автоматизирует рутинные задачи бизнеса

МегаФон запускает новое облачное решение «Интеллектуальная обработка вызовов» на базе технологии искусственного интеллекта. С помощью нового продукта можно совершать исходящий обзвон или принимать звонки без привлечения операторов. Интеллектуальная обработка вызовов позволит снизить трудозатраты, сократить расходы, улучшить качество выполнения задач.

Запуск услуги осуществлен на базе решения технологического партнера Neuro.net. Голосовой робот имеет уникальную систему построения диалогов и обучения с использованием нейронных сетей. При обработке вызовов используется определенный алгоритм, способный обучаться на небольшом объеме данных. При сохранении всей истории диалога технологии искусственного интеллекта позволяют учитывать в ответах весь контекст и делать их максимально точными. За счет собственного MRCP-решения робот делает короткие паузы в диалогах, а умная система реагирует на прерывание разговора со стороны собеседника.

Беседа с роботом похожа на общение с живым человеком: речь естественна, робот может поддержать разговор любого уровня сложности и длительности, он умеет делать паузы, когда это необходимо. Система начинает распознавать каждую фразу абонента с первых слов и может выдавать ответ уже спустя 700 миллисекунд после того, как собеседник замолчал.

«Робот может работать с любыми клиентскими сценариями, не только типовыми. При этом процесс его обучения занимает от двух до четырех недель, что в разы быстрее, чем у других подобных продуктов на рынке. Переключив сотрудников с монотонных задач по обзвону клиентов на решение нетиповых проблем, компания поможет им избежать выгорания и начнет рациональнее расходовать средства», – говорит Олег Алексеев, руководитель по интеллектуальным и цифровым продуктам для корпоративного бизнеса МегаФона.

МегаФон предлагает решение под ключ: клиент платит фиксированную стоимость, исходя из количества отработанных роботом минут. При этом в тарифное предложение входит стоимость телефонии, разработка скрипта, запись реплик профессиональными дикторами, обучение робота, интеграция решения с системами заказчика, тестирование, анализ и дообучение робота. Минимальный тариф включает 100 тыс. минут, максимальный – 2 млн и более минут.

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© «Вечерние ведомости»

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