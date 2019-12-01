В МИД Турции осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян

14:02 | 13.12.2019

МИД Турции осудил принятие сенатом США резолюции, признающий геноцид армян. Об этом сообщает «Интерфакс». «Резолюция сената США о событиях 1915 года лишена исторической достоверности и правовой основы», — указано в тексте.



Как напоминает РБК, резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи, 12 декабря принял сенат конгресса США. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовал принятие резолюции, отметив, что событие стало «победой справедливости и правды». Ранее геноцид признали в палате представителей США.

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