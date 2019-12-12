Европейский совет принял решение о продлении санкций против России

13:15 | 13.12.2019

Европейский совет в Брюсселе одобрил решение о продлении пакета экономических санкций против России, сообщает «Интерфакс».



«Саммит ЕС одобрил продление санкций против России», — заявил представитель Евросовета Баренд Лейтс. По его словам, санкции, действие которых истекает 31 января 2020 года, будут продлены еще на шесть месяцев.



Председатель Европейского совета Шарль Мишель обусловил продление санкций важностью для Евросоюза связать антироссийские ограничительные меры с выполнением минских соглашений.

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