Компания Microsoft показала консоль Xbox нового поколения

12:42 | 13.12.2019

В ходе церемонии награждения The Game Awards компания Xbox впервые показала миру свою новую консоль. Её назвали Xbox Series X. Устройство выполнено в вертикальной форме и поддерживает «тысячи игр» четырёх поколений Xbox по обратной совместимости.



Приставка выполнена в форме башни. Разработчики говорят, что это позволит снизить уровень шума. Кроме того, консоль можно будет использоваться в горизонтальном положении.



Xbox Series X оснащён специально разработанным процессором на основе архитектуры AMD Zen 2 и Radeon RDNA и твердотельным накопителем NVMe, уменьшающим время загрузки. Консоль также будет поддерживать 8K-игры, частоту кадров до 120 кадров в секунду, трассировку лучей и поддержку переменной частоты обновления, сообщает news.ru. В Microsoft пообещали четырёхкратное увеличение производительности по сравнению с консолью предыдущего поколения.



Новинка поступит в продажу в конце 2020 года.

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