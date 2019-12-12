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12:23 | 13.12.2019

Госдума приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда на 850 рублей

Госдума приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 руб.— до 12 130 руб. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.

Авторы инициативы рассчитывают, что с принятием закона вырастет зарплата у почти 3,2 млн россиян, половина из которых трудятся в государственных и муниципальных учреждениях, передает РБК.

© «Вечерние ведомости»

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