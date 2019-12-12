ЦБ РФ отозвал лицензию у двух кредитных организаций

12:18 | 13.12.2019

Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух кредитных организаций. Санкции регулятора коснулись петербургского Невского народного банка и Кранбанка (Иваново).



Регулятор пояснил, что оба банка обвиняются в нарушении федеральных законов и что за последний год к ним неоднократно применялись меры. В кредитные организации введена временная администрация, передает РБК.



Как пишет «Интерфакс», по размеру активов Кранбанк занимал 204-е место в российской банковской системе, Невский народный банк — 317-е.

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