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12:13 | 13.12.2019

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина о газе

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

Как напоминает lenta.ru, 10 декабря Путин, комментируя исход переговоров с Зеленским, затронул тему транзита газа. Он вспомнил детский стишок — «А у нас в квартире газ. А у вас?» — и предложил Украине газ на 25 процентов дешевле, чем она покупает сейчас.

Зеленский, отвечая в телепередаче на фразу Путина, пошутил: «А у нас газопровод». «И в этом баланс», — считает украинский лидер.

Напомним, действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита.

© «Вечерние ведомости»

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