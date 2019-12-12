Зеленский ответил шуткой на фразу Путина о газе

12:13 | 13.12.2019

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.



Как напоминает lenta.ru, 10 декабря Путин, комментируя исход переговоров с Зеленским, затронул тему транзита газа. Он вспомнил детский стишок — «А у нас в квартире газ. А у вас?» — и предложил Украине газ на 25 процентов дешевле, чем она покупает сейчас.



Зеленский, отвечая в телепередаче на фразу Путина, пошутил: «А у нас газопровод». «И в этом баланс», — считает украинский лидер.



Напомним, действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита.

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