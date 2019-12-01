14:23 | 12.12.2019

Телеканал ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа», в котором в главной роли снялся ставший в 2019 году президентом Украины Владимир Зеленский, передают «Ведомости».



Напомним, первая серия «Слуги народа» была показана на ТНТ 11 декабря, после чего эфирная сетка изменилась — дальнейшие серии не запланированы к показу на телеканале. Как пишет издание, решение об изменении сетки вещания, вероятно принимали в спешке. Дело в том, вчера уже около десяти вечера в мобильной и декстопной версии сайта ТНТ стояли разные замены для украинского сериала. При этом, до этого в программе было написано, что «Слуга народа» будет идти и сегодня, и в пятницу.



«Анонсирование и показ первых трех серий сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ», — заявил РБК представитель телеканала. По его словам, показ перенесли на онлайн-платформу.

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