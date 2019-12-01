14:19 | 12.12.2019

Два сотрудника немецкого посольства в России объявлены персонами нон грата. Они обязаны покинуть страну в течение недели. Ранее в МИД вызвали посла Германии Геза Андреаса фон Гайра и выразили протест в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства в Берлине. Главе дипмиссии вручили соответствующую ноту, передает РБК.



4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, напоминает iz.ru.

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