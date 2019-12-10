Жители России назвали размер справедливой минимальной зарплаты

14:52 | 11.12.2019

Более трети россиян считают, что размер справедливой минимальной оплаты труда должен превышать 50 тыс. рублей, свидетельствуют данные опроса Общественной палаты РФ, передает «РИА Новости».



В ходе опроса 31% респондентов рассказали, что для них справедливой является сумма от 40 тыс. до 50 тыс. руб. 20% назвали 30–40 тыс. руб., а еще 10% — 21–30 тыс. руб.



Отмечается, что из-за разницы в доходах 60% россиян сталкиваются с несправедливостью. Так, неравенство в доступе к качественным медицинским услугам испытывают 49% опрошенных, территориальное неравенство — 38%, неравенство в доступе к культурным благам — восемь процентов. Также на невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность близких пожаловались 13%.

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