Устроивший стрельбу в больнице в чешском городе Острава покончил с собой

16:40 | 10.12.2019

Полицейским удалось выследить подозреваемого в стрельбе в чешской больнице города Острава, по данным ведомства, злоумышленник покончил с собой, передает russian.rt.com.



Ранее 10 декабря неизвестный устроил стрельбу в больнице в Остраве. Как сообщило радио Sputnik, он ворвался в одну из палат и застрелил сразу четверых пациентов. Позже еще два раненых скончались. Мотивы, по которым мужчина открыл огонь по людям, не сообщаются, сообщает РИА «Новости».



На место трагедии выехали премьер Андрей Бабиш, первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек, а также министр здравоохранения Адам Войтех.

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