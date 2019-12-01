Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни

14:27 | 10.12.2019

На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщил «Интерфаксу» источник в его окружении.



Как напоминает РИА «Новости», Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в столице. С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. В июне 1992 года он стал мэром Москвы. После 18 лет управления столицей в 2010 году тогдашний президент Медведев отправил Лужкова в отставку «в связи с утратой доверия».

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