18% трудоспособных россиян получают зарплату «в конверте»

14:01 | 10.12.2019

Число россиян, которые не платят налоги с зарплат, составляет около 13 миллионов человек или 18 процентов трудоспособного населения. К такому выводу пришли специалисты агентства «Национальные кредитные рейтинги», передает РБК.



По данным экспертов, четверть зарплат россиян невидимы государству. Таким образом потери бюджетной системы из-за неформальной занятости составляют около 3 трлн рублей или 3% ВВП.



Отмечается, что обычно люди с серыми зарплатами трудятся в сферах услуг, делают ремонт и другие работы.

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