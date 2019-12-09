В Чехии в результате стрельбы в больнице погибли шесть человек

13:40 | 10.12.2019

Мужчина открыл огонь в поликлинике Остравского технического университета. В результате стрельбы погибли шесть человек, двое тяжело ранены. Сообщается, что стрелок, напавший на людей, скрылся. По данным портала irozhlas.cz, сейчас полиция разыскивает человека ростом 180 см в красном пиджаке. Местных жителей попросили сообщить в полицию в случае наличия каких-либо сведений о преступнике.

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