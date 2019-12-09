Летевший в Антарктиду самолет чилийских ВВС Hercules C-130 разбился

13:22 | 10.12.2019

Самолет чилийских ВВС Hercules C-130, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился. Об этом говорится в сообщении военно-воздушных сил страны в Twitter. В настоящее время воздушные и морские суда ищут пропавший борт в районе предполагаемого крушения.



Hercules C130 вылетел с авиабазы Чабунко в городе Пунта-Аренас накануне вечером. Он направлялся в сторону антарктической авиабазы президента Чили Эдуардо Фрея Монтальвы.



На борту самолета находились 38 человек, в том числе 17 членов экипажа и 21 пассажир.

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