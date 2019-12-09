С 2020 года мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств

12:58 | 10.12.2019

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года. Об этом сообщает Daily Mail.



С 1 января сервис станет недоступным для всех владельцев телефонов на базе Windows Phone. Кроме того, с 1 февраля 2020 года поддержки лишатся устройства на базе iOS версии 8 или старше, а также телефоны с Android 2.3.7 или старше, передает gazeta.ru.



Как пояснили разработчики программы, платформы, которые более не будут поддерживаться, не предоставили приложению возможностей для дальнейшего развития.

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