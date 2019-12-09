Зеленский высказался о парижских переговорах с Путиным

12:47 | 10.12.2019

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА «Новости». «Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья», — сказал Зеленский.



Зеленский также рассказал, что Путин в ходе переговоров «по каждому вопросу разбирал его на детали», в результате чего сторонам пришлось урегулировать каждое слово. При этом президент Украины относит себя к другому типу людей: «Я быстрый человек, раз-раз — и договорился». В связи с этим украинский лидер пришел к выводу, что у Путина «другая природная биомеханика».

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