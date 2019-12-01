Сергей Лавров и Майкл Помпео встретятся в Вашингтоне 10 декабря

15:58 | 9.12.2019

Госдепартамент подтвердил информацию о предстоящей встрече госсекретаря Майкла Помпео и главы российского МИДа Сергея Лаврова. Она состоится 10 декабря в Вашингтоне. Главы внешнеполитических ведомств США и РФ планируют обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. В частности, ранее сообщалось, что главными темами обсуждений станут контроль над вооружениями и ситуация в Сирии и Донбассе.

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