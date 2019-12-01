Самым высокооплачиваемым музыкантом мира в 2019 году стала певица Тейлор Свифт

15:51 | 9.12.2019

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Лидером рейтинга стала 29-летняя певица Тейлор Свифт, чьи доходы за уходящий год составили 185 миллионов долларов. На втором месте в списке богатейших музыкантов 2019 года находится рэпер Канье Уэст с заработанными $150 млн. В тройку лидеров также вошёл британский певец Эд Ширан, заработавший $110 млн, передает russian.rt.com. Далее идут The Eagles ($100 млн), Элтон Джон ($84 млн) и Jay-Z с Beyonce (по $81 млн).

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