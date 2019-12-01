В Китае впервые родились гибриды свиньи и обезьяны

15:46 | 9.12.2019

В лаборатории Китая впервые появился гибрид свиньи и обезьяны, сообщает журнал New Scientist. «Поросята-химеры» содержали ДНК как свиней, так и обезьян - макак-крабоедов. По информации издания, гибриды погибли в лаборатории в первую неделю жизни. Ученые подчеркнули, что причина смерти поросят сейчас выясняется. Они подозревают, что химеризм в данном случае не был причиной, а виноваты сбои в процессе экстракорпорального оплодотворения.



Отмечается, что гибриды создаются для того, чтобы в дальнейшем выращивать органы человека в животных.

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