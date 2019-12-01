Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР Зозибини Тунзи

15:06 | 9.12.2019

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи. В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико. Конкурс проходил в американском городе Атланта.



Зозибини Тунзи, как сообщается на официальной странице конкурса, занимается борьбой с гендерным насилием.



Обладательница титула «Мисс Россия – 2019» Алина Санько в конкурсе участие не принимала. Девушка не успела получить американскую визу и подготовиться к конкурсу должным образом, поэтому она примет участие только в конкурсе «Мисс Мира», который пройдет в Лондоне 14 декабря, передает iz.ru.

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