Житель Петербурга продаёт двухрублевую монету за миллиард рублей

14:56 | 9.12.2019

Житель Петербурга решил продать одну монету за миллиард рублей. Объявление о продаже монеты в два рубля он выставил на портале «Авито». По словам продавца, «золотой» монету 2016 года делает редкий дефект, передает ren.tv. Речь идет о том, что аверс повернут ровно на 90 градусов. Владелец монеты уверен, что она будет иметь большую ценность для коллекционеров.



Между тем член Общества коллекционеров Санкт-Петербурга Алексей Шукуров уже заявил, что такой брак, как на ней, поворот аверса на 90 градусов, не является очень редким и не представляет особой ценности.



По его словам, цена такой находки составляет от 100 до 200 рублей, в лучшем случае нумизматы могут купить такую монету за 1 тыс. рублей. Кроме того, за монеты, изготовленные в XXI веке, предлагают не более 20–30 тыс. рублей.

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