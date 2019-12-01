В результате извержении вулкана в Новой Зеландии погибли не менее пяти человек

14:50 | 9.12.2019

При извержении вулкана на Белом острове в Новой Зеландии погибли не менее пяти человек, среди которых есть местные жители и туристы, передает iz.ru.



Предполагается, что на момент извержения на острове находились около 100 человек, некоторые из них пропали без вести.



По словам представителя местной полиции Джона Тимса, спасатели пока не могут вернуться на Уайт-Айленд, там слишком опасно находиться. К поисково-спасательной операции подключились военные, добавил он.



Извержение на острове началось 9 декабря около 14:15 по местному времени (4:15 мск). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана), а код авиационной безопасности изменен на «оранжевый».

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