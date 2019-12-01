68% россиян выступают за внесение поправок в Конституцию

М.Е.Салтыков-Щедрин: "Я сидел дома и, по обыкновению, не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь. Заполучить бы куш хороший - и в сторону. А потом, «глядя по времю», либо севрюжины с хреном закусить, либо об конституции помечтать. Ах, прах ее побери, эту конституцию! Как ты около нее ни вертись, а не дается она, как клад в руки! Кажется, мильон живых севрюжин легче съесть, нежели эту штуку заполучить!



И что это за конституция такая, и для чего мне ее вдруг захотелось - право, и сам не знаю. Будет ли при этой конституции казначей? - мелькало у меня в голове. Коли будет - ну, тогда, конечно... Ах, хорошо бы этакую должность заполучить! Образ казначея при конституции минут с десять неясно, словно изморозь, кружился перед моими глазами и так приятно на меня действовал, что я даже потянулся. Вот при уложении о наказаниях нет казначея - оттого, может быть, оно и дано нам. А, впрочем, конституция... ведь это и есть уложение... а мы-то тоскуем!"...



https://rvb.ru/saltykov-shchedrin/01text/vol_12/02edit/0377.htm