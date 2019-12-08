В России предложили запретить взыскание долгов с пенсий

14:25 | 9.12.2019

Минэкономразвития предложило отнести ряд пенсий россиян к доходам, с которых нельзя взыскивать долги, сообщает «Российская газета». Авторы поправок в Трудовой кодекс считают, что удержание денег с пенсии нивелирует права, гарантированные гражданам Конституцией.



Также предлагается ограничить взимание долгов с зарплат таким образом, чтобы выплаты не затрагивали прожиточный минимум граждан. В случае принятия обе инициативы предусматривают 18-месячный переходный этап, за который кредиторы смогут адаптироваться к новым условиям, передает russian.rt.com.

© «Вечерние ведомости»