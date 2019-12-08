Путин и Зеленский встретятся после завершения мероприятий саммита «нормандской четверки»

14:17 | 9.12.2019

Двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского начнется после завершения мероприятий саммита «нормандской четверки». Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. При этом он добавил, что ограничений по времени нет.



Встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Мероприятие пройдет в Елисейском дворце.

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