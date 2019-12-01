Неизвестные напали на военную базу США возле нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии

17:21 | 6.12.2019

Неизвестные напали на базу Вооружённых сил США возле нефтяного месторождения Эль-Омар на северо-востоке провинции Дейр эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA. Отмечается, что нападение произошло во время приезда на базу колонны грузовиков с военной и другой техникой. Сообщается, что американцы ответили артиллерийским обстрелом.

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