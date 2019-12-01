Меркель проведет двухсторонюю встречу с Путиным на полях саммита в нормандском формате

17:05 | 6.12.2019

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт двухстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита в нормандском формате в Париже, передает russian.rt.com. Об этом заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.



Отмечается, что встреча Путина и Меркель состоится 9 декабря в 15:00 (17:00 мск), передает «РИА Новости». Через полчаса, в 15:30 (17:30 мск) у бундесканцлера начнутся двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.



Встречу Путина и Меркель на полях саммита ранее в этот день подтвердил пресс-секретарь президента РФ Песков. По его словам, у российского лидера также запланированы переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и президентом Украины, сообщает iz.ru.

© «Вечерние ведомости»