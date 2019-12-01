По делу об убийстве главы ингушского центра «Э» задержаны шесть человек

16:45 | 6.12.2019

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева, передает russian.rt.com.



Всего задержаны шесть подозреваемых, в том числе Хасан Полонкоев, которого силовики считают главарем, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.



Эльджаркиева и его брата убили в Москве 2 ноября. Через две недели Басманный суд столицы заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева по обвинению в убийстве двух или более человек, а также в незаконном обороте оружия.

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