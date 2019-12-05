Власти США ввели новые санкции в отношении России

14:10 | 6.12.2019

США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями. Об этом сообщает американский Минфин.



Речь идет 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России. Некоторые из попавших под американские санкции являются гражданами РФ. Все компании из списка зарегистрированы в России. Речь идет о следующих компаниях: ООО «Бизнес-столица», ООО «Оптима», ООО «Трейд-инвест», ООО «Центр автообслуживания», ООО «Вертикаль», ООО «ЮНИКОМ» и Evil Corp., передает «Интерфакс».



Эти «киберпреступники», по словам американских властей, причастны к хищениям по меньшей мере $100 млн из финансовых учреждений более чем в 40 странах за последние десять лет. При этом за информацию о «лидере группировки» Максиме Якубце, якобы связанном с ФСБ, объявлено крупнейшее в истории вознаграждение за данные о киберпреступнике - 5 млн долларов, передает russian.rt.com.

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