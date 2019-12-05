В «Google» назвали самые популярные в России видео на YouTube в уходящем году

14:00 | 6.12.2019

В «Google Россия» назвали самые популярные ролики в YouTube в этом году. Как выяснилось, чаще всего в российском сегменте интернета смотрели мультфильмы, комедийные шоу и фильм Юрия Дудя, передает РБК.



Самым популярным видео на YouTube в 2019 году у россиян стала пародия на мультфильм «Фиксики» под названием «Чинилы и большой секрет»: ролик блогера Сыендука набрал более 25 миллионов просмотров и свыше 600 тысяч лайков. Второе место занял документальный фильм Юрия Дудя «Беслан.Помни», посвященный самому страшному теракту в истории России. Его посмотрели более 18 миллионов раз. Третьим в списке стало интервью американской певицы Билли Айлиш в шоу «Вечерний Ургант» — свыше 15 миллионов просмотров, передает lenta.ru.



Кроме того, в верхнюю часть рейтинга попали номер комика Павла Воли «Про настоящих женщин», мультфильм «Фиксики», миниатюра резидентов Comedy Club «Неожиданная развязка», обзор киноленты «Т-34» от BadComedian и другие.

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