Глава «Нафтогаза» заявил о взыскании с «Газпрома» 2,1 миллиардов долларов

13:51 | 6.12.2019

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом рассказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net.



«Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины», — заявил Коболев.



Кроме того, он напомнил, что сейчас «Газпром» с учетом процентов должен еще почти три миллиарда долларов. На данный момент «Нафтогаз» смог добиться ареста его активов во многих юрисдикциях, так что, скорее всего, и получить деньги удастся.

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