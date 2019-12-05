По данным метеорологов, текущее десятилетие может стать самым жарким

13:37 | 6.12.2019

Завершающееся десятилетие может стать самым жарким с начала метеонаблюдений, сообщила Всемирная метеорологическая организация на конференции по климату в Мадриде. Как установили метеорологи, к текущему году мировая температура повысилась примерно на 1,1 градуса с доиндустриальных времен. 2019 год войдет в число самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Пока самым жарким годом остается 2016 год.



Также ВМО сообщила, что концентрация углекислого газа в атмосфере в прошлом году достигла рекордного уровня, составив 407,8 части на миллион, а уровень моря продолжил повышаться из-за таяния ледников в Гренландии и Антарктиде, где зафиксированы рекордно низкие значения протяженности морского льда, передает АиФ.

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