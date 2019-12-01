Власти США разрешили перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию

17:50 | 5.12.2019

Государственный департамент США и другие ведомства дали разрешение компании S7 Space перебазировать инфраструктуру плавучего космодрома «Морской старт» из Калифорнии на Дальний Восток, передает lenta.ru. «Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальний Восток планируется в 2020 году», — сообщили в пресс-службе компании.



Как напоминает regnum.ru, проект был образован американской компанией Boeing Commercial Space Company и российской компанией РКК «Энергия» в 1995 году и получил официальное название Sea Launch Company (SLC). Кроме России и США в проекте в разной доле участвовали Норвегия и Украина. В 2009 году компания «Морской старт» объявила о своем банкротстве, а после реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». О том, что платформу выкупит дочерняя структура компании S7 Group, стало известно в 2016 году.

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