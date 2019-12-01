Медведев назвал самые сложные решения, которые он принял

17:14 | 5.12.2019

Премьер-министр России Медведев в ходе интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своём самом сложном решении. По его словам, ему сложнее всего дались решения о вводе войск в Грузию и повышении пенсионного возраста.



По мнению Медведева, что последующее развитие событий в Грузии показало, что это решение было неизбежным и единственным. «Это хорошо, когда вот такое развитие события», - сказал он.



Также он считает, что повышение пенсионного возраста в России было необходимым для развития экономики страны. Медведев уверен, что в перспективе повышение пенсионного возраста позволит сделать так, чтобы люди жили в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась.

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