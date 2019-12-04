Стоимость ОСАГО в России может вырасти на треть

11:37 | 5.12.2019

Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) может быть увеличена на треть, сообщили «Известиям» в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА).



В РСА заявили, что сейчас обсуждается вопрос об исключении коэффициента мощности двигателя— «тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз». Предполагается, что в будущем формате полиса будет сохранен повышающий коэффициент за грубые нарушения правил дорожного движения.

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