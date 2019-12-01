Дональд Трамп заявил о взятии месторождений нефти в Сирии под контроль США

17:14 | 4.12.2019

США взяли под контроль месторождения нефти в Сирии и теперь могут делать с ними всё, что захотят. Об этом заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что ИГ (организация запрещена в РФ) пыталось сохранить контроль над сирийской нефтью, а США отобрали ее у террористов.



7 ноября в Госдепартаменте США рассказали, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями и идет на благо местных общин, передает lenta.ru.

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