Опубликован Топ-10 самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье

17:05 | 4.12.2019

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года. По данным страховщиков, первое место в списке занимает Lexus LX. Частота угонов этой машины в стране составляет 0,69%.



На втором месте идет Land Rover Freelander с показателем 0,45%. Замыкает первую тройку Toyota Land Cruiser (0,42%). Далее следуют: Toyota Land Cruiser Prado (0,33%), Toyota Camry (0,30%), Lexus NX (0,26%), Lexus RX (0,25%), Mazda CX-5 (0,24%), Toyota RAV4 (0,22%) и Hyundai Santa-Fe (0,19%), передает РБК.



В страховой компании отметили, что в этом году популярностью пользуются модели, которые часто встречаются в транспортном потоке, и запчасти на которые труднодоступны – например, их нужно долго ждать. Этот фактор порождает повышенные спрос на детали на сером рынке.

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