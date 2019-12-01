РПЦ выступила против принятия закона о домашнем насилии

17:00 | 4.12.2019

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии. Об этом сообщает «Интерфакс». По мнению комиссии, законопроект содержит целый ряд правовых дефектов.



По мнению РПЦ, закон направлен на создание новой системы правовых норм, которая предполагает «существенное поражение граждан в их правах, сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящее», передает lenta.ru.



Как напоминает «Эхо Москвы», инициатива сейчас находится на стадии обсуждения. Документ ещё не внесён в Госдуму.

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