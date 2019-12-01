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17:00 | 4.12.2019

РПЦ выступила против принятия закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии. Об этом сообщает «Интерфакс». По мнению комиссии, законопроект содержит целый ряд правовых дефектов.

По мнению РПЦ, закон направлен на создание новой системы правовых норм, которая предполагает «существенное поражение граждан в их правах, сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящее», передает lenta.ru.

Как напоминает «Эхо Москвы», инициатива сейчас находится на стадии обсуждения. Документ ещё не внесён в Госдуму.

© «Вечерние ведомости»

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